В Якутии мать жестоко избила своего ребенка

Судебно-медицинская экспертиза установила множественные ссадины и кровоподтеки в области головы и на теле малолетнего.

35-летняя местная жительница, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения нанесла своему 12-летнему сыну множественные телесные повреждения. Инцидент произошел около 18:30 часов вечера.

Установлено, что, когда мальчик учил уроки, подозреваемая подошла к нему и неожиданно стала наносить удары ногами и руками по различным частям тела ребенка, а затем схватила его за шею и стала душить.

По данному факту группой дознания Отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

В настоящее время состояние здоровья несовершеннолетнего удовлетворительное. Мальчик испытал сильный стресс. Подозреваемая находится на принудительном лечении в психоневрологическом диспансере от металкогольного психоза.