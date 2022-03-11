В Якутии мать отстояла свои права на двоих детей

Член регионального штаба Народного фронта в Якутии, адвокат Любомир Михайлов защитил в суде интересы гражданки Сардааны Федоровой, сообщает тгк Общественная группа Якутяне.

Хангаласский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ранее выступил за лишение ее родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей 2017 и 2018 годов рождения. Однако, благодаря юридической помощи общественников, Федорова выступила со встречным иском, в котором признала предыдущие свои ошибки, осознала их пагубность, вышла замуж, родила четвертого ребенка, имеет жилье в центре Якутска, и что ее муж готов усыновить детей. Учитывая обстоятельства, что ответчик изменил свой образ жизни, не имеет нареканий от муниципальных органов, не состоит на учете в ПДН, имеет доход, Центр отказался от иска. «Право на ошибку есть у каждого, но исправить ее – дано не всем. Я очень рад, что Сардане Анатольевне это удалось. Нас поддержали прокуратура и отдел опеки», — сказал Михайлов