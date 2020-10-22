В Якутии массовые мунха запретили еще в трех районах

Вслед за Чурапчинским и Мегино-Кангаласским улусами ограничения на массовую мунху анонсировали в Амгинском, Намском и Верхневилюйском улусах. Причиной является рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции и сезонных болезней ОРВИ и гриппа, передает ЯСИА.

Напомним, что глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын сегодня утром сообщил о приостановлении якутской подледной рыбалки на карася — мунха, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в последние дни в районе. Такое же решение приняли и в селе Сымах Мегино-Кангласского улуса, где ежегодно в массовом традиционном мероприятии участвовало около 300 местных жителей.

Как рассказал глава Амгинского улуса Николай Архипов, в районе традиционная мунха пройдет только по наслегам, без массового скопления людей:

«В этом году, из-за пандемии коронавируса мы приняли решение, что не будем проводить мунху с участием большого количества людей. Но в наслегах люди могут рыбачить без создания скоплений народа и с соблюдением всех мер безопасности», — отметил глава улуса.

Соответствующее решение приняли и в Верхневилюйском улусе. Как объяснили в районной инспекции государственного экологического надзора, подледная рыбалка пройдет в наслегах с участием только местных жителей, без приезжих гостей.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции, сезонными ОРВИ и гриппом, в нашем наслеге традиционная массовая мунха скорее всего не состоится», — сообщил также глава села Таастаах Намского улуса Егор Панкратьев, где ежегодно проводятся большие мероприятия по подледной ловле рыбы.

В Кобяйском улусе решение вопроса об отмене подледной рыбалки еще не принят, и будет рассмотрен в ближайшие дни. В Нюрбинском районе также данный вопрос еще не рассмотрен, как сообщил глава района Алексей Иннокентьев.