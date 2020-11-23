В Якутии массовое заражение в психоневрологическом интернате?

По сообщению о массовом заражении СOVID-19 в психоневрологическом интернате в Олекминском районе Якутии начата процессуальная проверка.

23 ноября 2020 года в средствах массовой информации появились сообщения о массовом заражении коронавирусной инфекцией в психоневрологическом интернате в Олекминском районе.

Как сообщают СМИ, групповое заболевание выявлено у 27 пациентов интерната.

По данному факту по указанию руководства следственного управления следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) организована процессуальная проверка, в ходе которой будут проведены необходимые опросы и иные проверочные мероприятия, которые установят обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.