23.11.2020
17:43
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Происшествия

В Якутии массовое заражение в психоневрологическом интернате?

По сообщению о массовом заражении СOVID-19 в психоневрологическом интернате в Олекминском районе Якутии начата процессуальная проверка.

23 ноября 2020 года в средствах массовой информации появились сообщения о массовом заражении коронавирусной инфекцией в психоневрологическом интернате  в Олекминском районе.

Как сообщают СМИ, групповое заболевание выявлено у 27 пациентов интерната.

По данному факту по указанию руководства следственного управления следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) организована процессуальная проверка, в ходе которой будут проведены необходимые опросы и иные проверочные мероприятия,  которые установят  обстоятельства  произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: СУ СК РСФ по РС(Я)
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