В Якутии машина семьи с грудничком заглохла на трассе

Сотрудники ГИБДД не только осуществляют надзор за дорожным движением на междугородних трассах, но и оказывают помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации на дороге.

В условиях низких температур при чрезвычайных ситуациях счет может идти не на часы, а даже на минуты…

Вечером 16 декабря инспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РС(Я) оказали помощь семье, попавшей в трудную ситуацию на федеральной автомобильной дороге «Вилюй»: автомобиль, на котором следовали три человека, в том числе грудной ребенок, сломался прямо на заснеженной трассе. В эти дни температура воздуха достигла отметки -45 градусов, а местами до -50 градусов мороза.

Передвижной пост ДПС, оборудованный на базе грузового автомобиля «КамАЗ», отбуксировал технически несправную машину из с. Орто Сурт до с. Бердигестях Горного района. Полицейские доставили машину в автосервис, а семье с маленьким ребенком помогли найти гостиницу.

Несколькими днями ранее другой экипаж ДПС, обеспечивавший безопасность дорожного движения на ФАД «Колыма», оказал помощь людям, у которых в автомобиле из-за низкой температуры замерзло дизельное топливо. Информацию полицейским передали проезжавшие мимо водители. Автомобиль «Тойота Хайс» заглох на участке трассы, где была не доступна сотовая связь. К прибытию инспекторов водитель и пассажиры микроавтобуса уже изрядно замерзли. Патрульный «УАЗ — Патриот» отбуксировал «Тойоту» до с. Ытык -Кюель Таттинского района.

В обоих случаях водители и пассажиры не остались зимой на дороге одни со своей проблемой. В тот день люди были спасены от якутского сурового холода, который не прощает ошибок. Жители республики выразили слова благодарности, отметив отзывчивость, внимательность и оперативность полицейских.

Дорожно – транспортные происшествия с наиболее тяжкими последствиями, по статистике, чаще всего происходят на автомобильных дорогах вне городов и населённых пунктов. В целях предупреждениями подобных автоаварий регулярно для оказания практической помощи районным подразделениям ГИБДД в командировки выезжают экипажи специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РС(Я).

Полицейскими в текущем году было осуществлено более 50 командировок с использованием передвижных постов ДПС на базе автомобилей «КАМАЗ» и патрульных внедорожников, во время которых инспекторы выявили около 5 тысяч административных правонарушений, задержали и отстранили от управления более 200 водителей, находившихся в состоянии опьянения и около 300 водителей, управлявших транспортными средствами не имея на то права.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ОВД и Госавтоинспекции: сотрудники полиции готовы оказать необходимое содействие! У людей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации при неблагоприятных погодных условиях, особенно на междугородних трассах, не всегда есть возможность самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта или объектов придорожного сервиса. Многие вынуждены оставаться на автодорогах около транспортных средств, рискуя замёрзнуть. Если вы видите, что кому-то на дороге необходима помощь- не будьте равнодушны!