В Якутии машина на буксире устроила ДТП

15 января около 7 часов утра на автодороге А- 360 «Лена» 992 км. в Алданском районе водитель 1966 г.р. управляя автомобилем «Шевролет Тахо» буксировал на гибкой сцепке автомашину «УАЗ 220692-04» под управлением водителя 1979 г.р., который во время движения не смог справиться с управлением, и в результате совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения, далее произошло столкновение двух транспортных средств «УАЗ» с автомобилем «Тойота Хайс», движущимся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля «УАЗ», доставлены в больницу г.Покровск Хангаласского района, где дежурными врачами поставлен диагноз водителю: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом правой скуловой кости, перелом носа, назначено амбулаторное лечение, пассажир-мужчина 1977 г. р. получил закрытый перелом обеих костей правой голени, госпитализирован.

В момент ДТП пассажир находился на переднем правом пассажирском сиденье транспортного средства «УАЗ».

По проведенной проверке установлено, что водитель автомобиля «УАЗ 220692-04» имеет водительский стаж 17 лет, водительское удостоверение по категории «В, В1». К административной ответственности за прошлый год привлекался 3 раза.

Водитель 1988 г.р. автомобиля «Тойота Хайс» имеет водительский стаж с 2009 г., водительское удостоверение по категории «В, В1, С, С1, М». К административной ответственности не привлекался.

Водитель автомобиля «Шевроле Тахо» имеет водительское удостоверение по категории «В, В1» и водительский стаж более 20 лет. К административной ответственности привлекался 6 раз по ст.12.9 КоАП РФ (за превышение установленной скорости движения).

У водителей факт употребления спиртных напитков не установлено.

Все причины и обстоятельства происшествия выяснит проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения. Эффективным способом обеспечения безопасности движения, является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Водителям лучше не делать резких маневров и перестроений. Правильная оценка дорожной ситуации позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дороге.