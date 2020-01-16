16.01.2020
11:54
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Происшествия

В Якутии машина на буксире устроила ДТП

15 января  около 7 часов утра на автодороге  А- 360 «Лена» 992 км. в Алданском районе  водитель 1966 г.р.  управляя автомобилем «Шевролет Тахо» буксировал на гибкой сцепке автомашину «УАЗ 220692-04» под управлением водителя 1979 г.р., который во время движения не смог справиться  с управлением, и  в результате совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения,  далее  произошло столкновение двух транспортных средств «УАЗ»  с автомобилем «Тойота Хайс»,  движущимся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали  водитель и пассажир автомобиля «УАЗ», доставлены в больницу г.Покровск Хангаласского района, где дежурными врачами поставлен диагноз водителю: ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом правой скуловой кости, перелом носа, назначено амбулаторное лечение, пассажир-мужчина 1977 г. р. получил  закрытый перелом обеих костей правой голени,  госпитализирован.

В момент ДТП пассажир находился на переднем правом пассажирском сиденье транспортного средства «УАЗ».

По проведенной проверке установлено, что водитель автомобиля «УАЗ 220692-04» имеет  водительский стаж 17 лет,  водительское удостоверение по категории «В, В1». К административной ответственности за прошлый год  привлекался 3 раза.

Водитель 1988 г.р.  автомобиля «Тойота Хайс»  имеет водительский стаж  с 2009 г., водительское удостоверение по категории «В, В1, С, С1, М». К административной ответственности не привлекался.

Водитель автомобиля «Шевроле Тахо» имеет водительское удостоверение по категории «В, В1» и водительский стаж более 20 лет. К административной ответственности привлекался 6 раз по ст.12.9 КоАП РФ (за превышение установленной скорости движения).

У водителей факт употребления спиртных напитков не установлено.  

Все причины и обстоятельства происшествия выяснит проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения. Эффективным способом обеспечения безопасности движения, является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Водителям лучше не делать резких маневров и перестроений. Правильная оценка дорожной ситуации позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на дороге.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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