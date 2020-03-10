10.03.2020
17:34
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Происшествия

В Якутии любовная парочка обокрала парфюмерный магазин

В одном из магазинов косметики и парфюмерии г. Якутска произошла кража туалетной воды стоимостью около 3 000 рублей. Сотрудники охраны магазина задержали подозреваемых при выходе из торгового центра. Полицию вызвала директор магазина.

Полицейскими были установлены личности злоумышленников. Ими оказались 32-летние мужчина и женщина. Как выяснилось, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Установлено, что подозреваемые зашли в магазин и под видом того, что выбирают товар, похитили мужскую парфюмерию «Hugo Boss». Похищенное было обнаружено у женщины в кармане куртки. Во время разбирательств подозреваемая пояснила, что похитила парфюм для своего возлюбленного.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.  

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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