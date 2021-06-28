В Якутии любители рыбалки попали на крупный штраф

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей г. Якутска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Суд установил, что подсудимые в районе острова Харыялах, вблизи г. Якутск, с применением сетных орудий лова, моторных лодок, на миграционных путях к месту нереста, то есть в запрещенном для рыболовства месте, незаконно выловили 89 экземпляров водных биологических ресурсов, в числе которых плотва, окунь, сиг, щука, налим, а также 1 экземпляр сибирского осетра, являющегося особо ценным видом.

Своими незаконными действиями подсудимые причинили ущерб водным биологическим ресурсам в размере более 380 тыс. рублей.

Подсудимые вину в совершенном преступлении не признали. Вместе с тем, стороной государственного обвинения Якутской транспортной прокуратуры представлены бесспорные доказательства, подтверждающие виновность подсудимых в предъявленном обвинении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимых виновными, назначил наказание в виде двух и трех лет лишения свободы условно соответственно.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования Ленского территориального управления Росрыболовства о взыскании с осужденных причиненного водным биологическим ресурсам ущерба в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.