28.06.2021
11:11
224

Судебная хроника

В Якутии любители рыбалки попали на крупный штраф

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей г. Якутска. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Суд установил, что подсудимые в районе острова Харыялах, вблизи г. Якутск, с применением сетных орудий лова, моторных лодок, на миграционных путях к месту нереста, то есть в запрещенном для рыболовства месте, незаконно выловили 89 экземпляров водных биологических ресурсов, в числе которых плотва, окунь, сиг, щука, налим, а  также 1 экземпляр сибирского осетра, являющегося особо ценным видом.

Своими незаконными действиями подсудимые причинили ущерб водным биологическим ресурсам в размере более 380 тыс. рублей.

Подсудимые вину в совершенном преступлении не признали. Вместе с тем, стороной государственного обвинения Якутской транспортной прокуратуры представлены бесспорные доказательства, подтверждающие виновность подсудимых в предъявленном обвинении.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимых виновными, назначил наказание в виде двух и трех лет лишения свободы условно соответственно.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования Ленского территориального управления Росрыболовства о взыскании с осужденных причиненного водным биологическим ресурсам ущерба в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Якутская транспортная прокуратура.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх