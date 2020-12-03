В Якутии любитель порно оказался…

Прокуратура Нюрбинского района Якутии утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 26-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение общественно-опасного деяния, содержащего признаки преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

По версии следствия, мужчина, создал групповой чат в мессенджере «WhatsApp» и распространил в созданном чате 4 видеофайла с содержанием порнографических материалов, предоставив к ним общий доступ для просмотра и скачивания другими пользователями вышеуказанного группового чата.

В ходе расследования уголовного дела в отношении данного гражданина проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которого он страдает психическим расстройством.

В связи с наличием психического расстройства уголовное дело в его отношении направлено прокурором в суд для применения в отношении него принудительных мер медицинского характера.