В Якутии ловили нелегальных таксистов

В Якутии завершился 2 этап профилактической операции «Такси».

В период его проведения выявлено около 50 нелегальных таксистов.

В период проведения 2-го этапа профилактической операции «Такси»», которая прошла с 14 по 18 декабря, сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) и Восточно-Сибирским управлением государственного автодорожного надзора выявлено 47 водителей, осуществлявших предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за что предусмотрена ответственность статьей 14.1 КоАП РФ.

В ходе мероприятия выявлено 107 административных правонарушений, связанных с внесением изменений в конструкцию транспортного средства в нарушение установленных Правил, прекращена регистрация 1 микроавтобуса, водитель которого осуществлял перевозку пассажиров в межрайонном сообщении. В отношении должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, перевозящих пассажиров, составлено 7 протоколов за выпуск на линию транспорта, не зарегистрированного в установленном порядке и имеющего неисправности. В 17 случаях при проверке выявлены нарушения правил перевозки людей.

Сотрудниками Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) в период мероприятий составлено 9 административных протоколов за перевозку пассажиров без прохождения предрейсового контроля механика и осмотра медицинского работника. Территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Республике Саха (Якутия) в рамках мероприятия проверено 20 транспортных средств, выявлено 7 нарушений транспортного законодательства Российской Федерации.

Напомним, в текущем году на дорогах республики с участием нелегальных перевозчиков произошло 12 дорожно – транспортных происшествий, в результате которых погиб 1 человек и 16 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 несовершеннолетний. Всего с начала года было выявлено 7 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности, по результатам проверок в настоящее время возбуждено 5 уголовных дел.

Госавтоинспекция напоминает, что, пользуясь услугами нелегальных перевозчиков, Вы рискуете своей жизнью и здоровьем! В соответствии с законодательством Российской Федерации пассажир имеет право требовать документы у водителя, подтверждающие легальность перевозки.

В случае отсутствия документов у водителя, осуществляющего перевозку пассажиров, а также совершения им административного правонарушения в области дорожного движения просим сообщать по номерам телефонов: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) тел. 8 (411 2) 45 -45-83; Отдельный батальон ДПС ГИБДД тел. 127; 47-35-69; Департамент дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) тел. 8 (411-2) 508-546; Восточно-Сибирское управлением государственного автодорожного надзора тел. 8 (411-2) 45-00-32. Помните, что один звонок может спасти человеческие жизни!