06.11.2021
10:24
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Коронавирус

В Якутии локдаун снят. Статистика коронавируса за последние сутки

На 06.11.2021 г. выявлено 290 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 145 случаев,

— Алданский, Мирнинский районы -по 15 случаев,

— Хангаласский район — 13 случаев,

— Намский район — 12 случаев,

— Сунтарский район — 9 случаев,

— Томпонский район – 8 случаев,

— Мегино-Кангаласский район — 7 случаев,

— Вилюйский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Усть-Алданский районы -по 6 случаев,

— Булунский, Ленский, Момский районы -по 5 случаев,

— Абыйский, Амгинский, Усть-Янский районы -по 4 случая,

— Верхнеколымский, Верхоянский, Горный, Среднеколымский районы -по 3 случая,

— Олекминский, Оленекский, Таттинский районы -по 1 случаю.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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