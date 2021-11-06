06.11.2021
10:24
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Коронавирус
В Якутии локдаун снят. Статистика коронавируса за последние сутки
На 06.11.2021 г. выявлено 290 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 145 случаев,
— Алданский, Мирнинский районы -по 15 случаев,
— Хангаласский район — 13 случаев,
— Намский район — 12 случаев,
— Сунтарский район — 9 случаев,
— Томпонский район – 8 случаев,
— Мегино-Кангаласский район — 7 случаев,
— Вилюйский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Усть-Алданский районы -по 6 случаев,
— Булунский, Ленский, Момский районы -по 5 случаев,
— Абыйский, Амгинский, Усть-Янский районы -по 4 случая,
— Верхнеколымский, Верхоянский, Горный, Среднеколымский районы -по 3 случая,
— Олекминский, Оленекский, Таттинский районы -по 1 случаю.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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