В Якутии локализовали крупный лесной пожар, осталось десять

В Усть-Майском районе сегодня днем локализован лесной пожар на площади почти 12 тыс. га в 44 км от села Тумул, действовавший более двух недель. Об этом сообщили на заседании КЧС под председательством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова.

«После авиационного осмотра пожар локализован сегодня. На следующей неделе прогнозируется ликвидация», — сообщил Владимир Леонов, руководитель республиканской Авиалесоохраны.

В районе продолжает действовать режим ЧС муниципального характера. На вечер 18 августа там зарегистрировано 6 лесных пожаров. Кроме локализованного пожара вблизи села Тумул, крупный пожар тушится в 13 км от Усть-Маи. В этом задействовано 555 человек, 8 единиц техники. Угрозы населенному пункту нет.

«На пожар доставили материалы для работы по прокладке полосы. В течение двух дней планируем локализовать», — отметил Леонов.

По сообщению ЯУГМС, в Усть-Майском районе продолжает действовать чрезвычайно высокий класс пожароопасности в лесах. В ближайшие сутки обильных осадков не ожидается.

Всего по Якутии действуют 10 лесных пожаров на площади 64836 га: 6 — в Усть-Майском районе, 2 — в Среднеколымском районе, по 1 — в Булунском и Оймяконском районах.

За сутки ликвидировано 2 лесных пожара в Среднеколымском и Олекминском районах.