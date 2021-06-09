В Якутии ликвидированы еще два лесных пожара

Пожары в Усть-Майском и Сунтарском улусах ликвидированы

Сегодня с утра лесопожарным формированиям удалось ликвидировать два лесных пожара в Усть-Майском и Сунтарском улусах. Данные очаги возгорания действовали в 54 км от п. Троицк и в 16 км от с. Оюсут.



Таким образом, в данное время в Сунтарском улусе остался один пожар в 8 км от с. Тумул, в тушении которого задействованы работники лесной охраны и мобилизованные.



В соседних районах — в Нюрбинском улусе тушат 3 возгорания, 1 из них локализован, в Верхневилюйском улусе — 2, в Вилюйском улусе — 1. Также работы по тушению продолжаются в Кобяйском, Хангаласском, Томпонском, Нерюнгринском и Ленском районах.