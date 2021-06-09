09.06.2021
18:53
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Экология

В Якутии ликвидированы еще два лесных пожара

Пожары в Усть-Майском и Сунтарском улусах ликвидированы

Сегодня с утра лесопожарным формированиям удалось ликвидировать два лесных пожара в Усть-Майском и Сунтарском улусах. Данные очаги возгорания действовали в 54 км от п. Троицк и в 16 км от с. Оюсут.

Таким образом, в данное время в Сунтарском улусе остался один пожар в 8 км от с. Тумул, в тушении которого задействованы работники лесной охраны и мобилизованные.

В соседних районах — в Нюрбинском улусе тушат 3 возгорания, 1 из них локализован, в Верхневилюйском улусе — 2, в Вилюйском улусе — 1. Также работы по тушению продолжаются в Кобяйском, Хангаласском, Томпонском, Нерюнгринском и Ленском районах.

Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии
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