В Якутии ликвидировано четыре лесных пожара

В республике за прошедшие сутки ликвидировано четыре лесных пожара на площади 39 га, 2 пожара на землях иных категорий на площади 371 га. Об этом 19 июня на брифинге оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

Всего на утро 19 июня действуют 16 лесных пожаров на общей площади 16206,5 га в Ленском, Мирнинском, Олекминском, Среднеколымском, Верхнеколымском, Нерюнгринском, Сунтарском, Томпонском, Нюрбинском районах. По 5 из них принято решение КЧС о приостановке тушения.

В настоящее время меры по тушению осуществляются по 11 лесным пожарам на общей площади 3412,5 га, в том числе по 7 лесным пожарам в зоне контроля.

Также 2 пожара действуют на землях иных категорий на общей площади 9616 га в Булунском районе, их тушение приостановлено решениями района.

«За прошедшие сутки на территории лесного фонда произведен авиамониторинг охраняемой зоны по 15 районам и городскому округу «город Якутск». По результатам облетов обнаружено 6 лесных пожаров в Нерюнгринском, Мирнинском, Олекминском, Сунтарском и Ленском районах на общей площади 176,5 га. 3 из них находятся в зоне контроля на удаленной территории. По всем обнаруженным пожарам приняты меры по тушению», – сказал Андрей Коноплев.

В тушении 11 пожаров принимают участие 438 человек, из них 339 сотрудников Авиалесоохраны, 88 работников лесной охраны, 11 человек из числа местного населения. Задействовано 3 единицы техники.

Главный лесничий республики призвал граждан в связи с высоким классом пожарной опасности воздержаться от посещения лесов без острой необходимости. В связи с высоким классом пожарной опасности и горимости в лесах в Мирнинском, Олекминском, Усть-Майском районах, также Колымской группе районов ограничено пребывание граждан в лесах. Ограничение введено на срок 21 день.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда республики зарегистрировано 102 лесных пожара на площади 22817,6 га.

Напоминаем, что на территории Якутии действует особый противопожарный режим.