В Якутии ликвидировано 10 природных пожаров

Оперативная рабочая группа по информированию населения о пожарной обстановке в РС(Я) информирует о лесопожарной обстановке на территории Республики Саха (Якутия):

За прошедшие сутки зарегистрировано 108 природных пожаров, на площади 1 214 595,0 га.

За сутки возникло 8 природных пожаров на площади 103,0 га, локализовано 7 природных пожаров на площади 732,0 га. Ликвидировано 10 природных пожаров на площади 3751,0 га.

В зоне контроля действует 101 природный пожар на площади 1 210 920,0 га, в обслуживаемой зоне 15 природных пожаров на площади 1 630,0 га.

На тушение лесных пожаров привлекались 860 человек, 96 ед. техники. Для мониторинга лесопожарной обстановки и тушения применялись 5 ВС РСЧС, налёт составил 12 ч 50 мин., выполнено 14 вылетов, доставлено 32 АПС.

Для тушения пожара № 907/7А в Усть-Алданском районе применялся БЕ-200. Выполнено 8 сбросов 55 т. воды.

В Верхоянском районе на пожаре № 297 применялся Ми-8 МЧС ХАСЦ, выполнено 8 сливов 24 т. воды, перевезено 11 АПС.

В Сунтарском районе на пожаре № 22 применялся Ми-8, произведено 2 слива 12 т. воды.

Всего авиацией МЧС выполнено 203 вылета, совершено 242 сбросов, слито 856 тонн воды. На пожары переброшено 412 человек и 28 290 кг груза.