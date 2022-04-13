13.04.2022
21:57
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Происшествия

В Якутии ликвидирован пожар в 4-этажном доме

13 апреля в 16:30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 4-х этажном жилом доме на ул. Мусы Джалиля в п. Беркакит Нерюнгринского района. Уже через две минуты на месте были огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия наблюдалось открытое горение. В результате пожара огнем поврежден утеплитель трубы в подъезде на площади 1 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 6 человек личного состава и 1 единица пожарной техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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