В Якутии летом пройдет Международный мамонтовый форум

С 12 по 18 июля 2022 года в городе Якутске впервые состоится Международный мамонтовый форум в очно-заочном формате. Спикерами форума станут ведущие ученые и специалисты в области мамонтовой фауны и палеонтологии России и зарубежья: США, Великобритании, Франции, Испании, Швеции, Японии. Ключевым событием станет подписание соглашения о создании научно-образовательного Консорциума «Всемирный центр мамонта».

«Всемирный центр мамонта призван консолидировать и интегрировать ресурсы научно-исследовательских и образовательных учреждений, которые занимаются изучением мамонтовой фауны. Взаимодействие якутских школ с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими центрами позволит обеспечить научно-исследовательскую деятельность консорциума», – отметил ранее глава республики Айсен Николаев.

В рамках форума представители науки, власти, бизнеса, общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Севера обсудят вопросы сотрудничества в сфере научных исследований и прикладного использования объектов мамонтовой фауны, правового регулирования сбора бивней мамонта. Кроме этого, будут рассмотрены современные технологии и методы палеонтологических исследований, мировой опыт работы палеонтологических музеев, направления расширения международных научных связей в области изучения мамонтовой фауны.

Основными мероприятиями форума станут Международная научная конференция «Мамонтовая фауна – исследования и прикладное значение», выездное заседание отделения биологических наук Российской академии наук. Также будут проведены круглые столы, выставки, конференция для школьников с участием Малой академии наук.

По мнению экспертов, в многолетней мерзлоте Якутии сосредоточено более 70% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других элементов мамонтовой фауны. Более 90% палеонтологических находок в мире приходится на регион. Это определяет перспективы палеонтологических исследований на территории республики.

В настоящее время Якутск является одним из мировых центров палеонтологических исследований. Научный потенциал Академии наук РС (Я), Северо-Восточного федерального университета, Сибирского отделения Российской академии наук объединен в научно-образовательном центре «Север: территория устойчивого развития». В научной деятельности важное место занимают полевые работы на местонахождениях мамонтовой фауны. Так, в 2021 году были организованы экспедиции в Абыйском, Булунском, Верхоянском, Верхневилюйском, Чурапчинском районах.

Создание Всемирного центра мамонта Указом Президента страны включено в Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, а также в ряд других стратегических документов РФ и РС (Я). В составе центра будут научно-лабораторный комплекс, криохранилище мамонтовой фауны, музейно-экспозиционный комплекс и научно-исследовательский полигон «Парк Ледникового периода», сеть станций мониторинга – экспедиционные базы в районных и логистических центрах арктической зоны республики.