В Якутии летом откроется 500 детских летних лагерей

Этим летом в республике откроют свои двери 526 лагерей (в 2020 году — 69, 2021 г. – 354), из них 435 — с дневным пребыванием, 35 – труда и отдыха. Также ребята будут отдыхать в 41 загородном стационарном оздоровительном и 15 палаточных лагерях. Все лагеря будут работать с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Во время летних каникул текущего года планируется охватить разными формами отдыха и оздоровления не менее 70% детей от их общего числа в республике.

Как сообщил вице-премьер правительства Якутии Сергей Местников, заключены соглашения с 36 районами и городскими округами, ведется работа по доведению средств региональной госпрограммы по развитию образования. Также за счет госпрограммы планируется организовать отдых 640 детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Саха (Якутия). Стоимость путевки по госпрограмме бесплатная.

В этом году планируется выезд 1449 детей на отдых и оздоровление за пределы республики. Из них 976 детей поедут в лагеря Краснодарского и Приморского краев, в том числе 644 ребенка — за счет государственной программы РС (Я), 332 за счет федеральной субсидии программы «Дети Арктики». А 473 школьника будут отдыхать за счет республиканской квоты в МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», «Смена», «Орленок».

Продолжается реализация программы по стимулированию доступных поездок внутри страны – «лагерный кэшбек». 19 лагерей республики в 6 районах и 2 городских округах изъявили желание участвовать в программе. Из них в Ленском, Алданском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском районах и п. Жатай – по одному, Чурапчинском районе — 2, Сунтарском – 3 и в г. Якутске — 9 лагерей.

Продажа путевок по программе стартовала 31 марта и действует до 31 августа. Детей можно отправлять в лагеря с 1 мая. Путевку нужно оплатить картой «Мир». В течение 5 дней на карту возвращается 50% потраченных денег, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного ребенка не ограничено. Если в семье несколько детей, путевки можно покупать каждому из них без ограничений. Срок зачисления кэшбэка на карту составляет 5 рабочих дней с момента оплаты.

По всей стране в прошлом году более 420 тыс. родителей смогли воспользоваться возможностями программы на сумму в 5 млрд рублей. Информацию о программе и путевках можно найти на ресурсах: Ростуризм, мирпутешествий.рф, объясним.рф и на сайтах организаций отдыха и оздоровления детей.



