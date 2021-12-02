В Якутии легковушка врезалась в автобус с надписью «Дети»

1 декабря около 19 часов вечера в селе Сунтар водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и совершил наезд на стоящий на обочине автобус ПАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован в хирургическое отделение Сунтарской ЦРБ с сотрясением головного мозга и с ушибленной рваной раной верхнего века.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Toyota Corona Premio имеет стаж вождения 4 года. Освидетельствованием было установлено алкогольное опьянение. За этот год за нарушение ПДД привлекался 3 раза: по статье 12.3 ч. 1 КоАП РФ за управление ТС, не имеющий при себе регистрационных документов на ТС, по статье 12.3 ч. 2 КоАП РФ за управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования и по статье 12.37 ч. 2 КоАП РФ за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской отвественности. В момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности, находился в автомашине один. Он пояснил, что распивал с друзьями спиртные напитки, после чего решил поехать в центр и далее ничего не помнит.

Водитель автобуса имеет около 40 лет стажа вождения. За год за нарушение ПДД не привлекался. ТС оборудовано тахографом. В момент ДТП в автобусе пассажиров не было, к счастью, мучжина не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными на дороге, соблюдать безопасный скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями.

Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности – при экстренном торможении, а тем более – в случае столкновения, это убережет вас от получения травм. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу не только для самих “любителей пьяной езды”, но и ни в чем неповинных людей.