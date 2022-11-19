В Якутии кусачками срезали 750 метров кабеля

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Алданскому району был установлен 41-летний местный житель, подозреваемый в краже 750 метров кабеля предприятия связи.

Как пояснил подозреваемый, в лесном массиве он увидел поваленные опоры. Решив, что кабель с них никому не нужен, он срезал его кусачками и, обработав, сдал металл в пункт приема, выручив 8 тысяч рублей. На вырученные деньги подозреваемый купил продукты питания и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.