В Якутии крупного производителя молока закрыли на 30 суток

В продукции производства сельскохозяйственного потребительского кооператива «Эрэл» (молоко питьевое пастеризованное и сливки питьевые пастеризованные) выявлены БГКП (колиформы), КМАФАнМ и микроспория.

6 февраля 2020 года, по согласованию с прокуратурой Республики Саха (Якутия) Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица СХПК «Эрэл» в Намском районе.

В ходе проверки были выявлены грубые нарушения ветеринарного законодательства: готовая молочная продукция хранилась при неизвестных температурных условиях; отсутствовали контрольные термометры; журналы контроля температурного режима не велись; отсутствовали журналы, позволяющие отслеживать периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, чистки технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства пищевой продукции.

Также установлено, что на перемещаемую продукцию не оформлены электронные ветеринарно-сопроводительные документы и не вносится поступаемое сырье при оформлении производственных сертификатов, что не дает возможность установить изготовителя, подтвердить эпизоотическое благополучие территорий, мест производства подконтрольных товаров по заразным болезням животных, в том числе болезням, общим для человека и животных, и обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них.

По результатам проверки на технолога СХПК «Эрэл» составлен протокол, управлением назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10000 руб., а так же на должностное лицо ответственного по работе с ФГИС «Меркурий» – наказание в виде административного штрафа в размере 3000 руб. В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направлены в Намский районный суд Республики Саха (Якутия) для принятия решения о приостановке деятельности предприятия.

3 марта 2020 года, решением суда СХПК «Эрэл» признан виновным, вынесено постановление о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности предприятия, сроком на 30 суток.

