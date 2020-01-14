В Якутии кража телефона попала на видео

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии поступило сообщение от менеджера одного из магазинов сотовой связи. Девушка сообщила, что неизвестный похитил телефон марки «HONOR 8А» стоимостью 7 990 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый, которым оказался безработный 56-летний житель Нерюнгринского района. Выяснилось, что подозреваемый воспользовался моментом, когда менеджер с покупателями отвлеклись на витрину с аксессуарами, оставив телефон на прилавке, похитил мобильник и покинул магазин.

Возбуждено уголовное дело по ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.