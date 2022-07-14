В Якутии кратковременные дожди, возможны грозы

В центральных районах, по нижней Лене, местами на юге, в Колымо-Индигирских районах, днем на востоке кратковременные дожди, грозы. В Арктических районах небольшой, местами умеренный дождь. На Арктическом побережье и при грозах порывистый ветер до 15-20 м/с.

Температура ночью +13+18°, при прояснениях, на севере, северо-западе, Колыме +8+13°, в Арктических районах +3+8°, на побережье -2,+3°. Днем +26+31°, на севере, северо-западе, Колыме +15+20°, в Арктических районах +10+15°, на побережье +2+7°.

На севере, северо-востоке, на западе небольшие, местами умеренные дожди, в центральных районах, на юге местами кратковременные дожди, на юго-западе, юге, в центральных районах местами грозы, с порывистым ветром до 15-18 м/с,

В Якутске небольшой кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-восточный 3-8 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с., температура днем днем +26+28°.