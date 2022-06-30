В Якутии кратковременные дожди, местами ливни, грозы

В последний день июня в Якутске облачно, тем не менее в 6 ч утра здесь самая высокая температура воздуха +20°. В Покровске +19°, в Усть-Мае, Алдане и Чульмане +18°. В Витиме +14°, в Верхневилюйске и Нюрбе +13°. Как всегда прохладно в Тикси +4°, на Быковом Мысе +6°, в Черском +7°, в Саскылахе +9°, в Чокурдахе и Ленске +12°.

Кратковременные дожди, местами в Томпонском районе ливни, грозы, ветер умеренный, при грозе и на Арктическом побережье порывистый 15-20 м/с.

Температура ночью +12+17°, на севере +3+8°. Днем +25+30°, при дожде +20+25°, на юге до +34°, на северо-востоке, северо-западе +13+18°, на побережье 0,+5°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, днем +25+27°.