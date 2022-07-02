В Якутии кратковременные дожди, местами грозы

Сегодня на 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила +21°, Намцах +20°, в Верхневилюйске, Мирном +18°, в Томмоте, Алдане, Чульмане, Теплом Ключе, Усть-Мае, Покровске +17°, в Мирном, Сангаре, Ытык-Кюеле +16°. В Чокурдахе столбик термометра поднялся до +5°, в Быков Мысе до +6°, в Куйге до +10°, в Батагай Алыте, Белой Горе, Черском до +11°.

На юге, северо-востоке, днем на северо-западе и в Колымо-Индигирском районе кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозе и местами по Арктическим районам порывы ветра 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +11+16, на юге до +20, на северо-востоке +5+10, в Арктических районах -1,+4. Днем +27+32, на северо-востоке +19+24, в Колымо-Индигирском районе +14+19, в Арктических районах +9+14, на побережье 0,+5.

В столице республики преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем +28+30 градусов Цельсия.