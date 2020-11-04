В Якутии красавицы соревновались в меткости и силе

Первый этап шестого Всероссийского конкурса «Мисс УИС» проводится во всех территориальных органах ФСИН России. Не стало исключением и УФСИН России по Республике Саха (Якутия), где в региональном конкурсе принимают участие 9 представительниц прекрасного пола от Управления и учреждений.

Конкурсантки уже проверили свои знания законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в ходе тестирования и продемонстрировали умение метко стрелять и выполнять боевые приемы борьбы. Также они состязались в выполнении комплексного силового упражнения и челночном беге.

В ближайшее время участницы представят национальные костюмы и расскажут о родном крае; поделятся тем, почему любят свою профессию, исполнят песни и танцы, и, традиционно, их ждет дефиле в форме и вечерних платьях.

Победительница представит Республику Саха (Якутия) на Всероссийском конкурсе «Мисс УИС». А пока Вы можете проголосовать за одну из участниц в официальном аккаунте Инстаграм УФСИН России по Республике Саха (Якутия)! Участница, набравшая максимальное количество лайков, будет удостоена номинации зрительских симпатий.

https://www.instagram.com/ufsin_yakutia/