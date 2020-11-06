В Якутии ковидная статистика пополнилась

Сегодня, 6 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается напряженной и контролируемой.

За сутки в регионе зарегистрировано 203 новых случая коронавируса, в т.ч. 45 носителей новой коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске — 117 случаев. Остальные в районах республики. В Кобяйском улусе — 11 случаев.

-Алданский и Мирнинский районы по 6 случаев;

-Горный, Мегино-Кангаласский и Олекминский районы по 5 случаев;

-Вилюйский, Нерюнгринский, Нюрбинский и Усть-Алданский районы по 4 случая;

-Оймяконский, Сунтарский и Чурапчинский районы по 3 случая;

-Амгинский, Верхневилюйский, Жиганский, Ленский, Намский, Оленекский, Таттинский и Хангаласский районы по 2 случая;

-Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Среднеколымский, Усть-Майский и Усть-Янский районы по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.

За сутки лабораториями республики проведено 5 362 исследования на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 662 176 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 14 836 случаев заболевания COVID-19, 161 случай летального исхода.