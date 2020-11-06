В Якутии ковидная статистика пополнилась
Сегодня, 6 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
Ситуация в республике остается напряженной и контролируемой.
За сутки в регионе зарегистрировано 203 новых случая коронавируса, в т.ч. 45 носителей новой коронавирусной инфекции.
Из них в Якутске — 117 случаев. Остальные в районах республики. В Кобяйском улусе — 11 случаев.
-Алданский и Мирнинский районы по 6 случаев;
-Горный, Мегино-Кангаласский и Олекминский районы по 5 случаев;
-Вилюйский, Нерюнгринский, Нюрбинский и Усть-Алданский районы по 4 случая;
-Оймяконский, Сунтарский и Чурапчинский районы по 3 случая;
-Амгинский, Верхневилюйский, Жиганский, Ленский, Намский, Оленекский, Таттинский и Хангаласский районы по 2 случая;
-Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхоянский, Среднеколымский, Усть-Майский и Усть-Янский районы по 1 случаю.
Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 3.
За сутки лабораториями республики проведено 5 362 исследования на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 662 176 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 14 836 случаев заболевания COVID-19, 161 случай летального исхода.
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