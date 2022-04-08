В Якутии ковид не исчез: коллективного иммунитета пока нет

Ситуация с коронавирусом стала легче, но он никуда не делся. Поэтому всем необходимо пройти ревакцинацию. Об этом заявила главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Алена Никитина в ходе прямого эфира в социальных сетях на официальных страницах администрации главы и правительства республики, сообщает ЯСИА.

«Пока COVID-19 никуда не ушел, хоть ситуация и лучше. Пока мы не достигли того результата, который говорил бы о коллективном иммунитете. Для того, чтобы о нем говорить, нужно, чтобы было 70-80% населения с иммунитетом, сейчас у нас около 50%. Это говорит о том, что людям надо активней ревакцинироваться», — сказала Алена Никитина.

Главный врач отметила, что ревакцинироваться необходимо каждые полгода. Об этом говорится в рекомендации Всемирной организации здоровья.

«Стойкий коллективный иммунитет зависит от всех нас. Когда количество ревакцинированных повысится, тогда и появится стойкий коллективный иммунитет», — сказала она.

Также врач отметила, что людям с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, гипертония и так далее) нужно обязательно пройти вакцинацию.

«Это группа риска, у которой болезнь может протекать тяжелее. Если у человека есть эти неинфекционные хронические заболевания, которые во всем мире являются основной причиной смертности, то ему получить прививку надо обязательно», — сказала она.