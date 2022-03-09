Ужас! В Якутии кошка просидела в выгребной яме несколько суток

Об этом сообщила Инстаграм страница @4_lapki_ — Четыре лапки, которая занимается пристройством бездомных животных.

Нам поступило сообщение о вот такой кошечке — она просидела несколько суток в выгребной яме, получила обморожение. Сейчам находится в Хатассах, там ей никто не поможет😣

Зоозащитники просят помочь собрать нужную сумму для вакцинации, стерилизации и за сутки в стационаре.

https://www.instagram.com/p/Ca31ytNLVSC/