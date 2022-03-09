09.03.2022
17:47
144

Экология

Ужас! В Якутии кошка просидела в выгребной яме несколько суток

Об этом сообщила Инстаграм страница @4_lapki_ — Четыре лапки, которая занимается пристройством бездомных животных.

Нам поступило сообщение о вот такой кошечке — она просидела несколько суток в выгребной яме, получила обморожение. Сейчам находится в Хатассах, там ей никто не поможет😣

Зоозащитники просят помочь собрать нужную сумму для вакцинации, стерилизации и за сутки в стационаре.

https://www.instagram.com/p/Ca31ytNLVSC/

Фото: Из соцсетей
Источник: @4_lapki_
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх