В Якутии короновали Татьяну Тарасову

Титул «Краса ФЛФ» достался студентке третьего курса кафедры русского языка и литературы Татьяне Тарасовой. Финал конкурса состоялся в культурном центре «Сергеляхские огни».

«Я немного растерялась, когда меня объявили победительницей, ведь до этого мне уже присудили звание «Краса зрительских симпатий». Конкурс прошел на высшем уровне, а месяц подготовки — очень насыщенно. Организаторы с первого курса уговаривали меня принять участие, но я отказывалась, думая, что это будет мешать учебе. В этом году решила рискнуть и не прогадала», — поделилась своими впечатлениями с ЯСИА новоявленная «Краса ФЛФ» Татьяна Тарасова.

Титул «Вице Краса ФЛФ» достался студентке четвертого курса кафедры журналистики Сайаане Лыткиной.

Оценивало и отбирало девушек весьма строгое и опытное жюри, среди членов которого были действующая «Мисс Республика Саха (Якутия)» Влада Потапова и участник шоу «Проект Подиум» Юрий Лукин. Кстати, Юрий специально для конкурса сшил купальники.

«Могу с уверенностью сказать, что все девушки прекрасны, у всех хороший рост, а фигуры – отпад! Я был очень удивлен. Каждая достойна титула «Краса ФЛФ», но все решит то, как они покажут себя на сцене», — поделился во время шоу дизайнер Юрий Лукин.

«В конкурсах красоты важны и внешние данные, и внутренний мир девушки — ее харизма, характер, уверенность в себе, умение подать себя. В этом году впервые разыгрывалась путевка на конкурс «Мисс РС(Я)». Думаю, Анна Константинова, победившая в этой номинации, достойно примет участие в главном республиканском конкурсе«, — отметила Влада Потапова.

Первым этапом стала «Визитка»: девушки не только представляли себя, но и отвечали на вопросы жюри. Далее студентки продемонстрировали костюмы культовых персонажей зарубежных мультфильмов. Следующим стал показ эксклюзивной коллекции Юрия Лукина. В самом таинственном «Этапе X» участницы перевоплотились в инструкторов по аэробике из 80-ых. Последним стал традиционный и самый романтичный выход в вечерних платьях.