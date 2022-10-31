В Якутии коронавирусом тяжелее болеют непривитые
На 31 октября выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 22 случая,
— Мегино-Кангаласский, Среднеколымский районы — по 2 случая,
— Алданский, Аллаиховский, Амгинский, Анабарский, Верхнеколымский,
Ленский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Таттинский,
Усть-Алданский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 495 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 624 028 тестов.
За последние сутки госпитализировано 7 человек или 18,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 37 случаев.
За сутки 59,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 40,6%.
На 31.10.2022 лечение в стационарах получают 19,8% больных, в амбулаторных условиях – 80,2%.
За сутки выздоровело 42 человека.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 690 690 человек. (96,3% взрослого населения республики)
Ревакцинацию прошли 188 500 человек.
Это 75,1% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 31.10.2022 за сутки:
Единым колл-центром «122» обработано 424 входящих звонка
Проведено 495 исследований в сутки
Из 131 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно – 26,7%
На горячую линию здравоохранения поступило 8 звонков.
+7 (999) 174-67-82
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