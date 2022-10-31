31.10.2022
10:17
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Коронавирус

В Якутии коронавирусом тяжелее болеют непривитые

На 31 октября выявлено 37 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 22 случая,

            — Мегино-Кангаласский, Среднеколымский районы — по 2 случая,

            — Алданский, Аллаиховский, Амгинский, Анабарский, Верхнеколымский,

              Ленский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Таттинский,

              Усть-Алданский районы – по 1 случаю.

          За сутки лабораториями республики проведено 495 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 624 028 тестов.

За последние сутки госпитализировано 7 человек или 18,9% от общего количества выявленных случаев за сутки – 37 случаев.

За сутки 59,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 40,6%.

На 31.10.2022 лечение в стационарах получают 19,8% больных, в амбулаторных условиях – 80,2%.

За сутки выздоровело 42 человека.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 690 690 человек. (96,3% взрослого населения республики)

Ревакцинацию прошли 188 500 человек.

Это 75,1% от количества лиц —  у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 31.10.2022 за сутки:

Единым колл-центром «122» обработано 424 входящих звонка

Проведено 495 исследований в сутки

Из 131 развернутой койки для лечения больных COVID-19 свободно – 26,7%

На горячую линию здравоохранения поступило 8 звонков.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

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