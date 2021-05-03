В Якутии коронавирус темпов не снижает

В Якутии на 3 мая выявлено 97 новых случаев COVID-19.

— Якутск 53 случая;

— Мегино-Кангаласский район 32 случая;

— Амгинский, Вилюйский, Намский, Сунтарский районы по 2 случая;

— Алданский, Горный, Кобяйский, Усть-Алданский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 35498 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии умерло 606 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 649 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 058 451 тестов.

2 мая в республику поступило дополнительно 13 122 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 244 пункта вакцинации. Созданы 119 мобильных бригад.

По состоянию на 03.05.2021 г. в республику поступило всего 127 534 доз вакцин против коронавирусной инфекции.



На 03.05.2021 г. получили первую вакцинацию — 107 719 человек, в том числе 27 432 лиц, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 70 361 человек, в том числе 16 805

лиц, старше 60 лет.

Использовано 85,5% от общего объема вакцины, поступившей в республику.