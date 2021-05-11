В Якутии коронавирус темпов не снижает

В Якутии на 11 мая выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 62 случая;

— Мегино-Кангаласский район 17 случаев;

— Амгинский район 10 случаев;

— Вилюйский, Нерюнгринский, Усть-Алданский районы по 4 случая;

— Чурапчинский район 3 случая;

— Кобяйский, Намский, Хангаласский районы по 2 случая

— Горный, Среднеколымский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 36317 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии скончались 620 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 658 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 070 092 тестов.

По состоянию на 11.05.2021 г. в республику поступило всего 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

На 11.05.2021 г. получили первую вакцинацию – 111 834 человека, в том числе 29 054 лица, старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 87 572 человека, в том числе 21 610 лиц, старше 60 лет.

Использовано 82,3% от общего объема вакцины, поступившей в республику.