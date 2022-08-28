В Якутии коронавирус подтвердился у 669 человек

На 28.08.2022 г. выявлено 669 (днем ранее 691) новых случаев коронавирусной инфекции: г. Якутск – 489 случаев, Мегино-Кангаласский район – 26 случаев, Хангаласский район – 25 случаев, Мирнинский район – 22 случая, Усть-Алданский район – 15 случаев, Нюрбинский район – 14 случаев, Намский район – 10 случаев, Вилюйский, Нерюнгринский, Чурапчинский районы – по 7 случаев, Ленский, Сунтарский, Томпонский районы – по 6 случаев, Горный район – 5 случаев, Верхневилюйский, Жиганский, Момский, Таттинский районы – по 4 случая, Кобяйский, Оленекский, Усть-Майский районы – по 2 случая, Абыйский, Олекминский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2 699 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 492 453 теста.

Источник: Оперативный штаб Республики Саха (Якутия)

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