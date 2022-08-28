Коронавирус
В Якутии коронавирус подтвердился у 669 человек
На 28.08.2022 г. выявлено 669 (днем ранее 691) новых случаев коронавирусной инфекции:
г. Якутск – 489 случаев,
Мегино-Кангаласский район – 26 случаев,
Хангаласский район – 25 случаев,
Мирнинский район – 22 случая,
Усть-Алданский район – 15 случаев,
Нюрбинский район – 14 случаев,
Намский район – 10 случаев,
Вилюйский, Нерюнгринский, Чурапчинский районы – по 7 случаев,
Ленский, Сунтарский, Томпонский районы – по 6 случаев,
Горный район – 5 случаев,
Верхневилюйский, Жиганский, Момский, Таттинский районы – по 4 случая,
Кобяйский, Оленекский, Усть-Майский районы – по 2 случая,
Абыйский, Олекминский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 699 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 492 453 теста.
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