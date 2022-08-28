28.08.2022
12:42
67

Коронавирус

В Якутии коронавирус подтвердился у 669 человек

На 28.08.2022 г. выявлено 669 (днем ранее 691) новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 489 случаев,

Мегино-Кангаласский район – 26 случаев,

Хангаласский район – 25 случаев,

Мирнинский район – 22 случая,

Усть-Алданский район – 15 случаев,

Нюрбинский район – 14 случаев,

Намский район – 10 случаев,

Вилюйский, Нерюнгринский, Чурапчинский районы – по 7 случаев,

Ленский, Сунтарский, Томпонский районы – по 6 случаев,

Горный район – 5 случаев,

Верхневилюйский, Жиганский, Момский, Таттинский районы – по 4 случая,

Кобяйский, Оленекский, Усть-Майский районы – по 2 случая,

Абыйский, Олекминский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 699 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 492 453 теста.

Источник: Оперативный штаб Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх