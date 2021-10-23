В Якутии коронавирус поднимается к критическим цифрам

На 23.10.2021 г. выявлено 283 новых случая коронавирусной инфекции: г. Якутск – 145 случаев, — Мегино-Кангаласский район – 16 случаев, — Мирнинский район — 14 случаев, — Усть-Алданский район — 12 случаев, — Алданский район — 11 случаев, — Вилюйский, Ленский, Намский, Хангаласский районы по 9 случаев, — Олекминский, Сунтарский районы по 8 случаев, — Кобяйский районы — 6 случаев, — Нерюнгринский район – 5 случаев, — Булунский, Верхнеколымский, Горный, Нюрбинский, Таттинский районы по 4 случая, — Среднеколымский район по 2 случая. За сутки лабораториями республики проведено 5 357 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 577 385 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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