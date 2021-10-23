23.10.2021
10:48
141

Коронавирус

В Якутии коронавирус поднимается к критическим цифрам

На 23.10.2021 г. выявлено 283 новых случая коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 145 случаев,

— Мегино-Кангаласский район – 16 случаев,

— Мирнинский район — 14 случаев,

— Усть-Алданский район — 12 случаев,

— Алданский район — 11 случаев,

— Вилюйский, Ленский, Намский, Хангаласский районы по 9 случаев,

— Олекминский, Сунтарский районы по 8 случаев,

— Кобяйский районы — 6 случаев,

— Нерюнгринский район – 5 случаев,

— Булунский, Верхнеколымский, Горный, Нюрбинский, Таттинский районы по 4 случая,

— Среднеколымский район по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 5 357 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 577 385 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх