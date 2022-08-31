В Якутии коронавирус набирает обороты

Большинство заболеваний — в Якутске В Якутии ситуация с коронавирусом остается напряженной, за последние сутки выявлено 658 новых случаев. Об этом утром 31 августа сообщил республиканский оперштаб. Большинство заболеваний в Якутске — 460. В районах: Мирнинский район – 20, Мегино-Кангаласский, Хангаласский районы – по 18, Намский район – 15, Нюрбинский район – 13, Алданский, Верхневилюйский, Вилюйский районы – по 11, Усть-Алданский район – 9, Нерюнгринский, Сунтарский, Чурапчинский районы – по 8, Ленский район – 6, Амгинский, Жиганский районы – по 5, Верхоянский, Таттинский районы – по 4, Абыйский, Анабарский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский районы – по 3, Верхнеколымский, Кобяйский, Томпонский районы – по 2. Тяжело переносят COVID-19 невакцинированные якутяне. Отмечается, что в республике открыто достаточное количество прививочных пунктов. За сутки лабораториями республики проведено 4082 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 499 544 теста.

Фото: пресс-службы Источник: ЯСИА

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