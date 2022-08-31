Коронавирус
В Якутии коронавирус набирает обороты
Большинство заболеваний — в Якутске
В Якутии ситуация с коронавирусом остается напряженной, за последние сутки выявлено 658 новых случаев. Об этом утром 31 августа сообщил республиканский оперштаб.
Большинство заболеваний в Якутске — 460.
В районах:
Мирнинский район – 20,
Мегино-Кангаласский, Хангаласский районы – по 18,
Намский район – 15,
Нюрбинский район – 13,
Алданский, Верхневилюйский, Вилюйский районы – по 11,
Усть-Алданский район – 9,
Нерюнгринский, Сунтарский, Чурапчинский районы – по 8,
Ленский район – 6,
Амгинский, Жиганский районы – по 5,
Верхоянский, Таттинский районы – по 4,
Абыйский, Анабарский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский районы – по 3,
Верхнеколымский, Кобяйский, Томпонский районы – по 2.
Тяжело переносят COVID-19 невакцинированные якутяне. Отмечается, что в республике открыто достаточное количество прививочных пунктов.
За сутки лабораториями республики проведено 4082 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 499 544 теста.
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