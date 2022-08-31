31.08.2022
11:57
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Коронавирус

В Якутии коронавирус набирает обороты

Большинство заболеваний — в Якутске

В Якутии ситуация с коронавирусом остается напряженной, за последние сутки выявлено 658 новых случаев. Об этом утром 31 августа сообщил республиканский оперштаб.

Большинство заболеваний в Якутске — 460.

В районах:

Мирнинский район – 20,

Мегино-Кангаласский, Хангаласский районы – по 18,

Намский район – 15,

Нюрбинский район – 13,

Алданский, Верхневилюйский, Вилюйский  районы – по 11,

Усть-Алданский район – 9,

Нерюнгринский, Сунтарский, Чурапчинский районы – по 8,

Ленский район – 6,

Амгинский, Жиганский районы – по 5,

Верхоянский, Таттинский районы – по 4,

Абыйский, Анабарский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский районы – по 3,

Верхнеколымский, Кобяйский, Томпонский районы – по 2.

Тяжело переносят COVID-19 невакцинированные якутяне. Отмечается, что в республике открыто достаточное количество прививочных пунктов.

За сутки лабораториями республики проведено 4082 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 499 544 теста.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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