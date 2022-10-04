04.10.2022
09:44
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Коронавирус

В Якутии коронавирус идет на спад?

На 4 октября 2022 в Якутии выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 48 случаев,

— Мирнинский район – 10 случаев,

— Намский район – 8 случаев,

— Оймяконский и Чурапчинский районы – по 5 случаев,

— Ленский и Сунтарский районы — по 4 случая,

— Алданский и Усть-Майский районы – по 3 случая,

— Горный, Жиганский, Кобяйский и Олекминский районы – по 2 случая.

За последние сутки госпитализировано 15 человек или 15,3% от общего количества выявленных случаев.

Выздоровели 598 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 684 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 587 087 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov

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