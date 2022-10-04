В Якутии коронавирус идет на спад?

На 4 октября 2022 в Якутии выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 48 случаев, — Мирнинский район – 10 случаев, — Намский район – 8 случаев, — Оймяконский и Чурапчинский районы – по 5 случаев, — Ленский и Сунтарский районы — по 4 случая, — Алданский и Усть-Майский районы – по 3 случая, — Горный, Жиганский, Кобяйский и Олекминский районы – по 2 случая. За последние сутки госпитализировано 15 человек или 15,3% от общего количества выявленных случаев. Выздоровели 598 человек. За сутки лабораториями республики проведено 684 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 587 087 тестов.

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