В Якутии коронавирус идет на спад?

На 18 октября 2022 г. выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 24 случая,

— Мирнинский и Олекминский районы – по 5 случаев,

— Абыйский и Сунтарский районы – по 4 случая,

— Верхнеколымский, Ленский, Нерюнгринский, Среднеколымский, Оймяконский и Усть-Майский районы – по 3 случая,

— Алданский, Амгинский, Анабарский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский и Кобяйский районы – по 2 случая,

— Вилюйский, Горный, Нижнеколымский, Оленекский, Усть-Алданский, Хангаласский и Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 412 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 608 050 тестов.

а последние сутки госпитализировано 10 человек или 12,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 79 случаев.

За сутки 30,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 69,6%.

На 18.10.2022 лечение в стационарах получают 14,8% больных, в амбулаторных условиях – 85,2%.

За сутки выздоровело 138 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 685 926 человек.

(95,7% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 186 821 человек.

Это 74,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 18.10.2022 за сутки:

Единым колл-центром «122» обработано 639 входящих звонков

Проведено 412 исследований в сутки

Из 172 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 30,8%

На горячую линию здравоохранения поступило 22 звонка

Волонтеры не были задействованы.