18.10.2022
09:42
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Коронавирус

В Якутии коронавирус идет на спад?

На 18 октября 2022 г. выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции:

  — г. Якутск – 24 случая,

  — Мирнинский и Олекминский районы – по 5 случаев,

  — Абыйский и Сунтарский районы – по 4 случая,

  — Верхнеколымский, Ленский, Нерюнгринский, Среднеколымский, Оймяконский и Усть-Майский районы – по 3 случая,

  — Алданский, Амгинский, Анабарский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский и Кобяйский районы – по 2 случая,

  — Вилюйский, Горный, Нижнеколымский, Оленекский, Усть-Алданский, Хангаласский и Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 412 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 608 050 тестов.

а последние сутки госпитализировано 10 человек или 12,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 79 случаев.
За сутки 30,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 69,6%.

На 18.10.2022 лечение в стационарах получают 14,8% больных, в амбулаторных условиях – 85,2%.
За сутки выздоровело 138 человек.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 685 926 человек.
(95,7% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 186 821 человек.
Это 74,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

На 18.10.2022 за сутки:
Единым колл-центром «122» обработано 639 входящих звонков

Проведено 412 исследований в сутки

Из 172 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 30,8%

На горячую линию здравоохранения поступило 22 звонка

Волонтеры не были задействованы.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

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