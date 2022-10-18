В Якутии коронавирус идет на спад?
На 18 октября 2022 г. выявлено 79 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 24 случая,
— Мирнинский и Олекминский районы – по 5 случаев,
— Абыйский и Сунтарский районы – по 4 случая,
— Верхнеколымский, Ленский, Нерюнгринский, Среднеколымский, Оймяконский и Усть-Майский районы – по 3 случая,
— Алданский, Амгинский, Анабарский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский и Кобяйский районы – по 2 случая,
— Вилюйский, Горный, Нижнеколымский, Оленекский, Усть-Алданский, Хангаласский и Эвено-Бытантайский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 412 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 608 050 тестов.
а последние сутки госпитализировано 10 человек или 12,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 79 случаев.
За сутки 30,4% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 69,6%.
На 18.10.2022 лечение в стационарах получают 14,8% больных, в амбулаторных условиях – 85,2%.
За сутки выздоровело 138 человек.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 685 926 человек.
(95,7% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 186 821 человек.
Это 74,5% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
На 18.10.2022 за сутки:
Единым колл-центром «122» обработано 639 входящих звонков
Проведено 412 исследований в сутки
Из 172 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно – 30,8%
На горячую линию здравоохранения поступило 22 звонка
Волонтеры не были задействованы.
+7 (999) 174-67-82
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