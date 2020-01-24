В Якутии конфликт односельчан закончился трагедией

фото с места происшествия

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Улахан-Кюель, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием установлено, что 16 августа 2019 года между двумя жителями села Улахан-Кюель, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт, и один из мужчин ударил второго по лицу.

Пострадавший не стерпел обиду и решил ответить по-своему. Вернувшись домой, он взял гладкоствольное огнестрельное ружье «МЦ 21-12», на мотоцикле приехал к дому оппонента, где произвел один выстрел в грудную клетку потерпевшего.

От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В кратчайшее время личность злоумышленника была установлена. Мужчину задержали, и позже судом было удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

На первоначальном этапе следствия он признал вину в совершенном преступлении, однако позже изменил показания, сообщив, что выстрел произведен им случайно. Однако следствием собрано достаточное количество доказательств прямого умысла обвиняемого, направленного на лишение потерпевшего жизни.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.