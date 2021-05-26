В Якутии комплексное развитие территорий добавили в закон

В первом чтении одобрены поправки в закон «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)»

В первом чтении приняты поправки в закон республики «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)». Законопроект представил первый заместитель Председателя Правительства Якутии Кирилл Бычков.

Напомним, что в конце 2020 года на федеральном уровне были приняты значительные изменения в градостроительном законодательстве. В частности, приняты поправки о комплексном развитии территорий (КРТ). По мнению экспертов, КРТ позволит ускорить процесс расселения жилых домов перед началом застройки, упрощает оформление документации, сокращает сроки подготовки земельных участков перед строительством.

Изменения в закон республики «О градостроительной политики» устанавливают полномочия Главы республики в области градостроительных отношений. Это и принятие решения о комплексном развитии территорий (КРТ), внесение в Правительство Российской Федерации инициативы о КРТ. Предусматривается, что Глава получит право утверждать критерии многоквартирных жилых домов, которые не признаны аварийными, подлежат сносу или реконструкции и расположены в границах застроенной территории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие жилой застройки; порядок реализации решения о КРТ; перечень территорий, в отношении которых может быть принято решение о КРТ. Предусмотрены и другие полномочия в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 494-ФЗ.

Документ предусматривает новые полномочия исполнительного органа государственной власти республики, уполномоченного в области архитектуры и градостроительной деятельности, по согласованию проектов решений о комплексном развитии территории, как жилой, так и нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации.

Кроме того, законопроектом предлагается введение главы «Комплексное развитие территории», которая регулирует цели и виды комплексного развития территории, порядок принятия и реализации решения о КРТ, порядок заключения договора о КРТ.