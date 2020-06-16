В Якутии компания сбросила отходы на сельхозполя

Мировым судьей в двукратном размере увеличена сумма неуплаченного административного штрафа за нарушение требований земельного законодательства.

В декабре 2019 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) проведена внеплановая проверка в отношении ООО «Стройсервис», занимавшегося вывозкой и сбросом жидких коммунальных отходов населения на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 7,05 га.

16 декабря 2019 года юридическое лицо было признано виновным и подвергнуто административному штрафу в размере 40 000 рублей.

В связи с неуплатой назначенного штрафа в предусмотренный срок, Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) составлен протокол.

29 мая 2020 года административное дело в отношении ООО «Стройсервис» рассмотрено мировым судьей судебного участка №34 Хангаласского района Республики Саха (Якутия).

Предприятие признано виновным, назначено наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 80 000 рублей.

15 июня 2020 года решение суда поступило в Управление Россельхознадзора.



