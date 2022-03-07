В Якутии компания девушек попала в ДТП

6 марта около 13 часов дня на 728-м километре ФАД «Вилюй» Нюрбинского района возле с. Ынахсыт 25-летняя девушка управляя автомобилем Тойота Премио с четырьмя пассажирами- девушками не справившись с рулевым управлением съехала с дорожного полотна, в левый кювет.

В результате происшествия водитель – девушка получила ушибы мягких тканей височной области и грудной клетки, девушке назначено лечение.

Со слов участников ДТП следует, что компания молодых девушек направлялась в сторону туристической базы в с. Устье Сунтарского района. Молодая автоледи поясняет тем, что не вписалась в резком повороте.

В момент автоаварии все девушки были пристегнуты ремнями безопасности и были трезвые. Отметим, что благодаря ремням безопасности никто серьезных травм не получил.

Автодорога, где произошло ДТП имеет грунтово-гравийное покрытие. Погодные условия: ясное, без осадков.

По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые участники дорожного движения! Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит Вам избежать происшествий, сохранить жизнь и здоровье! Будьте предельно внимательны на автомобильных дорогах! Берегите себя и своих близких!

