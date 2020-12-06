Коронавирус
В Якутии количество зараженных COVID-19 возросло
На 06.12.2020 г. выявлено 215 новых случаев COVID-19, в т.ч. 47 носителей новой коронавирусной инфекции:
-Якутск – 113 случаев;
-Нерюнгринский район 11 случаев;
-Мирнинский район 9 случаев;
-Таттинский район 8 случаев;
-Алданский, Мегино-Кангаласский и Олекминский районы по 7 случаев;
-Горный и Усть-Алданский районы по 6 случаев;
-Вилюйский район 5 случаев;
-Амгинский, Ленский, Намский и Сунтарский районы по 4 случая;
-Верхоянский район 3 случая;
-Аллаиховский, Верхневилюйский, Оленекский, Томпонский и Чурапчинский районы по 2 случая;
-Булунский, Верхнеколымский, Кобяйский, Момский, Нижнеколымский, Нюрбинский и Оймяконский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 805 исследований на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 803 508 тестов.
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