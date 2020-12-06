В Якутии количество зараженных COVID-19 возросло

На 06.12.2020 г. выявлено 215 новых случаев COVID-19, в т.ч. 47 носителей новой коронавирусной инфекции:

-Якутск – 113 случаев;

-Нерюнгринский район 11 случаев;

-Мирнинский район 9 случаев;

-Таттинский район 8 случаев;

-Алданский, Мегино-Кангаласский и Олекминский районы по 7 случаев;

-Горный и Усть-Алданский районы по 6 случаев;

-Вилюйский район 5 случаев;

-Амгинский, Ленский, Намский и Сунтарский районы по 4 случая;

-Верхоянский район 3 случая;

-Аллаиховский, Верхневилюйский, Оленекский, Томпонский и Чурапчинский районы по 2 случая;

-Булунский, Верхнеколымский, Кобяйский, Момский, Нижнеколымский, Нюрбинский и Оймяконский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 805 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 803 508 тестов.