В Якутии количество принятых на работу превышает количество уволенных

Ситуация на рынке труда и меры по обеспечению занятости на Дальнем Востоке обсуждались на очередном совещании заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с главами дальневосточных регионов. «Ситуация в округе, как и во всех территориях РФ, непростая. На Дальнем Востоке с 1 мая по 3 июня за помощью в поиске работы обратилось 127,8 тыс. человек, признаны безработными 97,6 тыс., трудоустроено 15,1 тыс. (11,8%). Наиболее эффективно этот вопрос решается в Сахалинской области, где было трудоустроено 49,3% от числа обратившихся. Сложная обстановка сложилась на рынке труда Магаданской области (1,7% от числа обратившихся нашли работу) и в Республике Бурятия (4,3%)», — отметил Юрий Трутнев.

В целом по ДФО зарегистрировано 123,9 тыс. безработных (плюс 69,6 тысяч человек к 1 апреля). В Республике Бурятия рост числа безработных увеличился в 4 раза (+16 991 человек), Забайкальском крае – в 2,8 раза (+10 846 человек), Приморском крае – в 2,4 раза (15 127 человек). По отраслям экономики наибольшая численность безработных граждан отмечается в оптовой и розничной торговле (6,9 тыс. человек), сельском хозяйстве (5,4 тыс. человек), образовании (5,3 тыс. человек).

По данным Минтруда России, в большинстве субъектов количество вакансий, представленных в службах занятости, превышают количество безработных за исключением Республики Саха (Якутия) и Республики Бурятия. Согласно мониторингу Пенсионного фонда РФ о количестве уволенных и принятых на работу, в целом если в большинстве регионов РФ количество уволенных превышает количество нанятых работников, то в половине регионов ДФО (особенно в Камчатском крае, Магаданской области, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе) количество принятых на работу превышает количество уволенных. Уволенных больше, чем принятых в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Республике Бурятия.

Минтруду России, Минфину России поручено совместно с дальневосточными регионами провести анализ выделяемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам дальневосточных регионов на реализацию мер активной поддержки занятости (организации переобучения и повышения квалификации, организации общественных работ, иные меры поддержки безработных граждан) с точки зрения из достаточности и с учетом складывающейся ситуации на рынке труда. Доклад об этом поручено представить в Правительство РФ до 15 июня.