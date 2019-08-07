В Якутии количество пожаров уменьшилось на 15 очагов

По оперативным данным Авиалесоохраны на территории Республики Саха (Якутия) действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 гектар. Из них на обслуживаемой территории проводится тушение 15 природных пожаров на территории Алданского, Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Усть-Алданского районов и г. Якутска на общей площади 1 267, 6 га. Крупных пожаров нет.

В зоне контроля действует 101 природный пожар. За данными пожарами ведется наблюдение и проводится контроль состояния с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоз.

За сутки количество пожаров в Якутии уменьшилось на 15 очагов, локализовано 4 лесных пожара. На территории региона создана группировка авиации МЧС России. Два самолета Бе-200 Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России базируются в городе Мирном и городе Якутске. Два вертолета Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России дислоцируются в г. Якутске и в селе Сунтар.

Сегодня в г. Якутск ветер принес дым от лесных пожаров в Сибири и северной территории республики.