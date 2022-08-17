В Якутии количество лесных пожаров сократилось в десять раз

Федеральные силы лесопожарных формирований возвращаются из Якутии в свои регионы

В Якутии с начала августа количество лесных пожаров сократилось в десять раз — со ста до десяти. В связи с этим завтра 60 человек из лесопожарных формирований вернутся в Приморскую авиабазу, 19 августа — 90 человек в Читу. На следующей неделе запланировано убытие парашютистов-десантников из Бурятии. Об этом на заседании оперштаба сообщил руководитель республиканской Авиалесоохраны Владимир Леонов.

На вечер 16 августа в Якутии действуют десять лесных пожаров на площади 56 133 га. Пять в Усть-Майском районе, два в Среднеколымском районе, по одному в Нижнеколымском, Оймяконском, Олёкминском районах.

Большинство сил переброшено в Усть-Майский район, где тушатся два крупных пожара. Там работают 529 человек. Продолжает действовать режим ЧС муниципального характера.

В Олёкминском районе задействованы 42 человека. Прироста по площади там нет, завтра планируется локализация.

На территории республики продолжает действовать режим ЧС федерального значения. Решение о его отмене Рослесхоз направит на рассмотрение комиссии Правительства РФ.