В Якутии клонированная лайка родила 7 щенят

1 января 2020 произошло чудесное событие – клонированная лайка Кэрэчээнэ стала мамой для семи щенят. О радостной новости рассказал ЯСИА член клуба любителей охотничьих собак «Байанай» Дмитрий ИВАНОВ.

«Как мы и ожидали, Кэрэчээнэ ощенилась 1 января, утром. Всего родилось семь щенят — два мальчика и пять девочек. Все они хорошие, родились крепкими. Отец щенков – якутская охотничья лайка, специально ездили в Намцы для вязки. Щенков будем раздавать по охотникам, одного из них отправим в Намцы», — прокомментировал член клуба любителей охотничьих собак «Байанай» Дмитрий Иванов.

Напомним, что двух клонированных щенков (Кэрээчэнэ и Бэлэх) привезли в Якутск из Южной Кореи в июне 2017 года. Они появились на свет в стенах Фонда биотехнологических исследований «Суам» (Sooam Biotech Research Foundation) в пригороде Сеула. Проект по клонированию лаек был реализован совместно с СВФУ им. М.К. Аммосова. Собак передали охотничьему клубу «Байанай».