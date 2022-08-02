В Якутии клещ заразил человека вирусным энцефалитом

В Якутии с начала сезона 539 человек пострадали от укусов клещей, в том числе 119 детей. Из них 14 завозных случаев из Иркутской, Амурской, Читинской областей и Забайкальского, Красноярского, Алтайского и Хабаровского краев, сообщили ИА YakutiaMedia в Роспотребнадзоре республики.

В Ленском районе зарегистрировано 183 укуса, в Алданском — 99, Нерюнгринском — 79, Олекминском, Сунтарском — по 40, Хангаласском — 22, Мирнинском — 11, Нюрбинском — 9, Чурапчинском — 6, Амгинском, Вилюйском — по 5, Верхневилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском — по 3 и в Якутске — 31.

Из 539 укушенных 12 ранее привитых, серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином проведена 360 укушенным, в том числе 82 детям. Выявлены 4 случая иксодового клещевого боррелиоза — два в Нерюнгринском районе, по одному в Олекминском и Ленском районах, а также один случай клещевого вирусного энцефалита в Нерюнгринском районе. Против клещевого вирусного энцефалита в республике привито 4330 человек, в том числе 538 детей. Профилактическая акарицидная обработка проведена на 41,9 га территорий в Якутске, Алданском, Вилюйском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Хангаласском Олекминском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах.





