В Якутии киберспорт включат в общий план соревнований Минспорта

В Якутии соревнования по киберспорту планируют включить в официальный план массовых соревнований. Соответствующее поручение глава республики Айсен Николаев дал региональному Минспорту.

Глава встретился с участниками якутской киберспортивной команды «HOTU», которые предложили развивать технологичный вид спорта в республике на профессиональном уровне.

«Киберспорт у нас развивается очень активно, имеет огромную аудиторию и привлекает всё больше участников. Рад, что в таком высокотехнологичном виде спорта наши команды достигают высоких результатов. Мы готовы дальше поддерживать наших киберспортсменов», – отметил Айсен Николаев.

В январе 2022 года в Якутске организовали киберспортивную организацию HOTU eSports, главной целью которой является развитие киберспорта в республике и повышение профессионального уровня местных игроков.

«Наша задача, чтобы киберспорт в Якутии развивался на профессиональной основе. Это большая индустрия с огромными перспективами, как с инвестиционной точки зрения, так и понятия массовой культуры. Мы играем на различных уровнях, соревнованиях, занимаем места, и для дальнейшего развития и расширения будем решать вопросы, связанные с операционным и технологическим оснащением», – отметил президент федерации компьютерного спорта Якутии, стратегический директор команды «HOTU» Баир Дамдинжапов.

Участники команды также отметили, что данный вид спорта требует особого комплексного подхода для развития игроков. «Профессиональный игрок не только проводит время за компьютером, но и занимается физической подготовкой, следит за режимом дня, занимается с психологом», – отметили участники.

Сейчас в Якутии три профессиональные команды по киберспорту и свыше 10 000 киберспортсменов, которые играют на постоянной основе.

Киберспорт признан официальным видом спорта в ряде стран, включая Россию. Это командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр. Среди них трёхмерные шутеры, тактико-стратегическая игра, технические и спортивные симуляторы.