В Якутии капитально отремонтировали более 20 км трассы А-331 «Вилюй»

Работы завершены почти на два месяца раньше установленного срока, накануне празднования 385-летия г. Вилюйск, в черте которого проходит федеральная трасса.

13 сентября 2019 года, для движения открыли два участка трассы А-331 (км 521-км 542, км 560 – км 572). Работы на объектах стартовали в конце июля и должны были завершиться к ноябрю 2019 года, однако подрядчик справился с задачей, существенно опередив график сдачи объекта.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника ФКУ Упрдор «Вилюй» Самсон Чупров, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, глава МР «Вилюйский улус (район)» Сергей Винокуров и руководители подрядных организаций.

В результате проведения капитального ремонта автомобильная дорога соответствует параметрам IV технической категории с расчетной скоростью движения 80 км/ч. Тип покрытия: асфальтобетон (ранее оба участка были грунтовыми).

На объектах выполнили комплекс работ по дорожному обустройству: установили металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку. Помимо этого, дорожники укрепили откосы замполотна, а также привели в порядок 20 водопропускных сооружений, электросети, линии связи и газопровода.

Заместитель начальника ФКУ Упрдор «Вилюй» Самсон Чупров отметил, что благодаря вводу в эксплуатацию указанных объектов, а также при реализации намеченных планов путь от столицы республики до Вилюйска станет еще более комфортным и безопасным:

— По плану дорожных работ к 2023 году твердое покрытие будет обеспечено на участке А-331 «Вилюй» от Якутска до Вилюйска с протяженностью более 500 км, — сказал Самсон Чупров.

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Справка

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Вилюй» находится участок строящейся федеральной трассы А-331 «Вилюй» (п. Верхнемарково Иркутской области – п. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) – г. Мирный – г. Якутск) и федеральная трасса Р-504 «Колыма» (г. Якутск – г. Магадан) общей протяженностью 4123 км.